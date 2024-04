Barcola : « Je suis content et très fier d’être parisien »

Titulaire hier soir, Bradley Barcola a réalisé un très bon match contre le Barça. L’attaquant s’est dit fier après la qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

Blessé lors de la trêve internationale, Bradley Barcola avait fait son retour sur les terrains lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Entré en jeu à la mi-temps, il avait tout changé et permis au PSG de dominer la rencontre malgré la défaite. Titulaire hier soir, il a été le meilleur parisien de la première mi-temps et l’un des meilleurs parisiens tout court lors de ce large succès du PSG qui permet au club de la capitale d’atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, une première depuis trois ans. En zone mixte, dans des propos relayés par BeIN Sports, le numéro 29 du PSG est revenu sur ce magnifique succès.

« Il y a vraiment un vrai collectif »

« On s’était dit que l’on venait pour gagner. Donc, on a beaucoup travaillé la semaine pour venir gagner, on a fait de la tactique, tout ça. Vous l’avez vu aujourd’hui, on était prêt, on a fait ce qu’il y avait à faire. C’est une fierté. Franchement, comme je l’ai dit, on a beaucoup travaillé. On voulait vraiment gagner ce match. Et on l’a fait de la meilleure des manières. C’était exceptionnel, on a eu beaucoup de soutien des supporters, même après la défaite. Donc c’était comme ça qu’il fallait les remercier. On a montré que l’on avait un bon état d’esprit. Ils ont été avec nous du début à la fin, donc on était obligé de fêter ça avec eux. Les demandes du coach ? Je pense que c’était de mettre l’intensité que l’on n’avait pas mis au match aller. On a mis beaucoup d’intensité. Et même dans la tête, on était mieux. Il y avait tout pour gagner. Il y a vraiment un vrai collectif, on travaille tous ensemble, offensivement comme défensivement. Et quand on joue comme ça, je pense qu’on est inarrêtable. Mon choix de signer au PSG ? Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris, je n’ai pas eu de doutes sur mon choix, donc je suis vraiment content aujourd’hui et très fier d’être parisien et j’espère qu’on va aller le plus loin possible. »

« Je suis vraiment très très fier »

Pour PSG TV, l’ancien lyonnais n’a pas caché sa fierté de pouvoir disputer une demi-finale de Ligue des champions, lui qui découvre la compétition cette saison. « Je suis vraiment très très fier. C’est ma première saison, première demi-finale directement. Franchement, je suis vraiment très fier d’être ici. Moi, je n’ai pas pu fêter avec les autres dans le vestiaire, mais j’ai entendu qu’ils ont bien fêté ça. Donc je suis très content et vraiment très très fier. Mon match ? Je suis vraiment très content. J’avais vraiment bien préparé ce match donc je savais que j’allais être important dans ce match. Le coach m’avait beaucoup parlé, donc quoi de mieux ? Les supporters ? Ah bah oui, nous on suivi partout. Même dans le match aller, on a perdu 2-3, ils ont quand même chanté, ils ont quand même cru en nous. Donc voilà, là, on veut aller au bout avec eux, c’est exceptionnel et j’espère qu’on va les rendre fiers. »