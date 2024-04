Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Bradley Barcola s’est confié à PSG TV.

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de Lyon, Bradley Barcola découvre la Ligue des champions cette saison. Après des débuts difficiles, l’international espoirs français est devenu un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Buteur en huitièmes de finale aller contre la Real Sociedad, il a été très performant lors des deux quarts de finale contre le FC Barcelone. Au Parc des Princes, son entrée en jeu a changé le jeu du PSG, alors qu’au match retour, il a déstabilisé la défense barcelonaise, provoqué le carton rouge de Ronald Araujo et délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé. À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions au Signal Iduna Park, Bradley Barcola s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

La Ligue des champions

« Depuis que je suis petit, je me disais qu’il fallait que je connaisse ça. C’est pour ça que marquer ou faire des passes décisives m’encourage dans mon rêve de la gagner un jour. Et j’adore regarder les finales. Et de voir les émotions que procurent de gagner la Champions League. Ça a toujours été mon objectif, de la gagner. »

Son acclimatation au PSG

« Je crois que c’est un très bon environnement ici. On s’occupe très bien de nous. Les joueurs sont incroyables avec moi, depuis le premier jour, ils s’occupent très bien de moi. Je crois qu’il n’y a pas mieux que d’avoir la confiance des autres joueurs et du coach pour s’intégrer. Et c’est pour cela que tout se passe bien en ce moment. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup, donc j’étais assez discret quand je suis arrivé. Je me disais que si le Paris Saint-Germain me voulait, c’est parce que j’avais quelque chose à apporter. Je me suis dit qu’il fallait que je sois moi-même sur le terrain, et voir comment les choses allaient se passer. J’ai été très bien accueilli ! »

Son entente avec les autres attaquants

« Honnêtement, tout se passe naturellement, parce qu’on ne peut que s’améliorer quand on travaille aux côtés de grands joueurs. Ils m’ont donné beaucoup de conseils. C’est parfait. Par exemple, Ousmane me dit de prendre le ballon, et de ne pas me poser trop de questions quand je suis en un-contre-un. Et pareil pour Kylian, il me dit que si je peux frapper, je dois le faire. Ils me donnent beaucoup de bons conseils. »

L’effectif jeune du PSG

« Je pense que les jeunes apportent une touche de folie. Quand on est jeune, on peut apporter ce petit extra, une sorte d’insouciance. Et je pense que c’est pour cela que tout se passe bien. Je crois que le groupe est très fort, et très uni. Nous sommes capables d’accomplir de grandes choses ensemble. On attaque et on défend tous ensemble. C’est ce qui fait que nous sommes une grande équipe cette saison, et ce pourquoi nous pouvons réaliser de belles choses. »

Le match retour contre le FC Barcelone

« J’ai préparé ce match retour de la même manière. Je me suis entraîné comme je le fais d’habitude, sans pression. Je me suis dit que j’allais être moi-même sur le terrain, comme à chaque fois. J’étais très concentré quand je suis entré sur le terrain, et tout s’est bien passé, nous sommes très heureux. »

Dortmund

« Nous les avons joués deux fois cette saison déjà, on sait que c’est une très bonne équipe. Donc nous allons bien nous préparer, bien s’entraîner pour cette double confrontation et pour donner tout ce que nous avons pour décrocher la victoire. »