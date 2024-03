Titulaire ce soir, Lucas Beraldo a réalisé une très belle performance lors de la victoire du PSG contre la Real Sociedad (1-2). Le Brésilien revient sur son rêve devenu réalité en jouant en C1.

Arrivé au PSG cet hiver, Lucas Beraldo a enchaîné les rencontres en profitant des absences de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. En difficulté quand il a été placé à gauche, le Brésilien (20 ans) est beaucoup plus performant dans son poste de prédilection, en défense centrale. Encore titulaire ce soir, Lucas Beraldo a livré une très belle performance, répondant présent dans les duels, et réalisant de très belles sorties de balles. Pour PSG TV, le numéro 35 parisien a évoqué son rêve de pouvoir jouer la Ligue des champions.

« Je suis très heureux de jouer la Ligue des champions »

« Je pense que c’était une excellente performance. Toute l’équipe a su jouer son rôle de la meilleure façon possible pour que nous puissions repartir avec la qualification ce soir. Mon match ? Je me sens vraiment bien, mais ce n’est pas seulement moi, c’est toute l’équipe qui a très bien réussi à remplir son rôle. Tout le monde a réussi à bien exécuter ce que l’entraîneur nous proposait et nous avons réussi à remporter la victoire. Je suis très heureux de jouer la Ligue des champions et maintenant, pouvoir jouer les quarts de finale, c’est un rêve devenu réalité. »