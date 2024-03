Convoqué pour la première fois avec le Brésil, le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, a disputé sa première rencontre avec sa sélection. Une fierté pour le joueur de 20 ans.

Depuis début 2024, Lucas Beraldo vit un rêve éveillé. Officialisé par le PSG le 1er janvier, l’ancien de São Paulo a remporté son premier titre quelques jours plus tard avec le Trophée des Champions puis a découvert la Ligue des champions face à la Real Sociedad. Devenir un titulaire en puissance sous Luis Enrique, le défenseur de 20 ans a été récompensé suite à ses bonnes prestations chez les Rouge & Bleu. Pour sa première liste, Dorival, ancien coach de Lucas Beraldo à São Paulo, a décidé de convoquer le Parisien. Et ce samedi, face à l’Angleterre, le numéro 35 parisien a joué son premier match en sélection. Solide en défense, le Brésilien a participé à la victoire de la Seleção brasileira (0-1).

« Notre devise est de donner le meilleur de nous-mêmes »

Après la rencontre, Lucas Beraldo a été questionné sur cette grande première avec le Brésil, dans des propos rapportés par UOL Esporte : « Ma préparation a été bonne, je me suis beaucoup préparé pour ce moment. Marquinhos m’a donné beaucoup de conseils pour acquérir plus d’expérience. Ma préparation a été fondamentale pour que je puisse profiter de cette journée. Depuis l’année dernière à São Paulo, Dorival m’a donné beaucoup de liberté et de confiance pour jouer mon jeu. Aujourd’hui, ce n’était pas différent. Il m’a parlé avant le match et m’a donné beaucoup de confiance (…) Les principaux capitaines nous ont beaucoup aidés, ils nous ont fait nous sentir chez nous. Nous avons dû donner notre vie aujourd’hui pour gagner. Nous nous sommes donnés pour sortir victorieux. Notre devise est de donner le meilleur de nous-mêmes. »