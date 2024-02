En plus de viser les jeunes français à fort potentiel, le PSG cherchera à recruter des joueurs expérimentés à l’image de Bernardo Silva, déjà dans le viseur l’été dernier.

Avec le départ programmé de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le PSG devra absolument se renforcer et aura les liquidités nécessaires pour améliorer qualitativement son effectif. Et comme le rapporte Téléfoot ce dimanche, la direction parisienne travaille déjà depuis plusieurs mois sur l’après-Mbappé. En interne, l’annonce de l’attaquant de 25 ans n’a pas été vécue comme un drame et le PSG se délestera d’un gros salaire (72M€ brut par an). Ainsi, le trio Luis Campos, Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi travaille déjà ensemble sur le prochain mercato estival. Et les Rouge & Bleu comptent bien poursuivre sur leur projet mis en place l’été dernier. « Le PSG ne veut plus de joueurs de pouvoir comme Neymar, Messi et Mbappé », rapporte Téléfoot.

Osimhen et Bernardo Silva dans le viseur pour cet été

À l’image du recrutement de Bradley Barcola l’été dernier, le PSG veut miser sur les jeunes français à fort potentiel. Déjà fortement intéressé cet hiver, le club de la capitale reviendra à la charge dans le dossier de Leny Yoro, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025. En revanche, la concurrence sera rude avec l’intérêt prononcé du Real Madrid pour le jeune défenseur central de 18 ans. Mais le PSG va aussi se pencher sur le recrutement de joueurs expérimentés de niveau mondial, précise l’émission de TF1. En ce sens, la piste menant à Victor Osimhen (25 ans) est bien étudiée. L’international nigérian aura un bon de sortie cet été de la part du Napoli malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2026.

Et une autre piste fera son retour lors du mercato estival. Alors qu’il était déjà d’accord pour rejoindre Paris l’été dernier, Bernardo Silva fait toujours partie des cibles des dirigeants parisiens. Après une saison 2022-2023 historique, le coach de Manchester City, Pep Guardiola, ne voulait pas perdre l’un de ses autres joueurs expérimentés après les départs d’İlkay Gundogan et Riyad Mahrez et il avait retenu son joueur de 29 ans, qui avait même prolongé son contrat d’une année supplémentaire jusqu’en 2026. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer et « le Portugais est toujours dans les petits papiers du PSG », conclut Téléfoot. Le champion de France compte bien se montrer très actif sur le marché pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé.