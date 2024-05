Bernardo Silva veut connaître son avenir avant l’Euro

Cet été, le PSG va vouloir se renforcer. Déjà visé l’été dernier, le club de la capitale aimerait s’offrir les services de Bernardo Silva. L’international portugais voudrait connaître son avenir avant l’Euro.

Comme lors de chaque mercato, le PSG compte renforcer son effectif pour réussir ses objectifs de la saison. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale devrait se renforcer en attaque. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui de Bernardo Silva. L’international portugais, qui était déjà pisté par le club de la capitale la saison dernière, souhaiterait changer d’air à l’issue de la saison. Même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Manchester City, il compte partir du club anglais après sept ans de bons et loyaux services.

A voir aussi : Mercato : Une clause accessible pour le PSG dans le nouveau contrat de Bernardo Silva

Le PSG attend de connaître la décision de Bernardo Silva

Dans son contrat, il a une clause libératoire de 58 millions d’euros pour les clubs n’évoluant pas en Angleterre. Deux équipes semblent tenir la corde pour accueillir l’ancien Monégasque, le FC Barcelone et le PSG. Pour le club espagnol, il faudra d’abord vendre pour pouvoir s’offrir l’international portugais, selon Sport. Un point qui pourrait mettre du plomb dans l’aile pour le Barça, rapporte le quotidien sportif catalan. En effet, Bernardo Silva voudrait connaître son avenir avant le début de l’Euro, qui débute le 14 juin prochain. Du côté du PSG, on estime avoir sa chance et les dirigeants parisiens sont revenus à la charge dernièrement. Les bonnes relations avec son agent, Jorge Mendes, pourraient être un plus. Sport conclut en indiquant que le PSG attend désormais de connaître la décision de Bernardo Silva.