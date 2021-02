Beye : “Le niveau d’exigence va naturellement monter”

Depuis plusieurs années on observe deux visages du PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Quand les matches européens arrivent, les Parisiens sont concentrés au maximum et réalisent souvent des performances de haute intensité. Pour Habib Beye, les joueurs du PSG doivent faire attention avec ces deux visages.

“C’est le problème que rencontre le PSG depuis plusieurs années et peu importe l’entraîneur. On fait le constat, qu’en Ligue 1, le PSG pense toujours que ça va suffire et le match d’hier, mine de rien, leur donne encore raison. La réalité c’est qu’en Ligue des Champions, on est tous conscient que ce PSG-là on ne le verra pas en Ligue des Champions, assure Beye dans le Canal Football Club Le niveau d’exigence va naturellement monter par contre, si on pense pouvoir allumer la lumière à chaque fois sur un match de Ligue des Champions, la réalité c’est que dans le parcours de la Ligue des Champions vous serrez à un moment punis. Il faut que les Parisiens face attention à ça.“

Habib Beye qui s’est aussi penché sur la blessure de Neymar contre Caen. “Il faut comprendre pourquoi il se blesse. À un moment donné, il le dit lui-même. Dans sa préparation de tous les jours, il admet le fait que pour qu’il soit concentré, qu’il soit le joueur qu’il est, il a besoin de déconnecter en faisant un petit peu la fête. On n’est pas en train de dire que c’est un gros fêtard. Mais à partir du moment où il fait ce qu’il a fait – c’est-à-dire deux jours avant un match important fêter son anniversaire – ce n’est pas compatible avec un athlète de très haut niveau.“