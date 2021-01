Le PSG s’est imposé poussivement au stade Raymond-Kopa samedi soir (0-1). Sous la pluie et sur une pelouse de mauvaise qualité, le secteur offensif n’a pas brillé. Neymar émergeant un peu du lot. Mais définitivement, le Brésilien est le facteur X pour Habib Beye, ancien latéral devenu consultant pour Canal Plus. “Le changement au PSG doit être incarné par Neymar. Je pense que quand vous avez un joueur comme lui vous pouvez jouer tous les footballs. Vous pouvez être dans un football de possession, dans un football de transition rapide. Lui peut faire en sorte que cette équipe du PSG soit imprévisible. Ce qu’il fait à Angers, c’est exceptionnel par moments. Techniquement, c’est au dessus du lot. Mais ça reste du déjà-vu. On sait que Neymar est capable de ça. Ce qu’on veut voir, c’est comment il peut modifier cette équipe grâce à son talent. La qualité de Neymar, on la connait tous”, a-t-il déclaré.

Jesus Perez, adjoint de Mauricio Pochettino, a expliqué hier après la Angers-PSG qu’il fallait laisser du temps à Kylian Mbappé pour qu’il retrouve son meilleur visage. Du temps, et de la confiance, c’est ce dont le jeune attaquant a besoin. Et pas d’une coupure impensable à cette époque comme on l’entend dire ici ou là… “Il y a aucun moment qui lui permettra d’avoir une coupure pour récupérer, pour le reprogrammer pour être au très haut niveau pour la Ligue des champions. C’est fini ! On ne va pas lui laisser un mois puis quatre ou cinq semaines de préparation”, a commenté Habib Beye lors du CFC. “Mbappé, je pense qu’il faut le laisser sur le terrain manger un peu son pain noir. Il ne faut pas oublier qu’il a 22 ans, qu’il a mis la barre tellement haut que tout le monde est exigeant. Et on a raison de l’être. Laissez-le sur le terrain. Il ne va pas être bon, un, deux ou trois matches. Ce n’est pas grave. Il faut lui dire qu’il va revenir à son meilleur niveau. Et lui dire : “laisse parler les gens”. De tout façon, “tu as un statut qui fait que tout le monde va commenter la moindre prestation de ta part.” Laissez-le 90 minutes et si ça trouve dans trois à quatre matches ce débat n’existera plus. Quand j’entends qu’il faut sortir Mbappé… qu’il n’a plus le niveau du PSG… A un moment donné il faut faire attention à ce qu’on dit ! C’est un joueur qui a mis les standards tellement haut qu’il faut avoir de l’indulgence avec lui.”