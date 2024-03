Cet été, Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Outre Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG pourrait disputer cette compétition, Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery est un cadre du PSG à seulement 18 ans. Auteur de très bonnes performances sous le maillot du club de la capitale, le titi a été sélectionné en équipe de France en novembre dernier. Il avait honoré sa première sélection et marqué son premier but contre Gibraltar (14-0). Mais il avait dû sortir dans la foulée en raison d’une blessure à la cheville, qui lui avait fait manquer quelques semaines de compétitions. Demain, Didier Deschamps va annoncer sa liste pour les matches amicaux contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars). Le milieu de terrain devrait y figurer.

Euro plus Jeux Olympiques pour Zaïre-Emery cet été ?

S’il poursuit sur sa lancée, le numéro 33 du PSG devrait également être convoqué pour l’Euro (14 juin-14 juillet). Mais cela ne pourrait pas être la seule compétition que Warren Zaïre-Emery disputerait cet été. En effet, après le fiasco du Japon en 2021, la Fédération Française de Football (FFF) veut voir une équipe compétitive représenter la France lors des Jeux Olympiques de Paris (15 juillet -11 août). Si Thierry Henry aimerait sélectionner Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, pour les trois joueurs de plus de 23 ans qu’il peut convoquer, il souhaiterait aussi sélectionner Warren Zaïre-Emery. Lors de son arrivée sur le banc des Bleuets, le champion du monde 98 avait convoqué le titi parisien et lui avait également confié le brassard de capitaine. Mais pour cette compétition, qui est en dehors des dates FIFA, les clubs doivent donner leur accord pour laisser filer leurs joueurs. Dans son édition du jour, Le Parisien indique que des échanges doivent avoir lieu prochainement au sujet de Warren Zaïre-Emery entre le PSG et la FFF. Le quotidien francilien explique que WZE veut d’abord penser à l’Euro avant les Jeux Olympiques, lui qui ne sait pas s’il pourra cumuler les deux compétitions après une saison 2023-2024 riche en matches.