Bitton à Mbappé : “Kylian, c’est le moment ou jamais !”

Demain soir, le PSG sera au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. C’est le moment d’exprimer des ressentis, de se projeter, de regarder dans les boules de cristal. Au tour du journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton qui attend beaucoup de Kylian Mbappé.

“Marquinhos est attaché à Paris, à ses supporters, au PSG qu’il a rejoint en 2013. Il a failli nous quitter à un moment, probablement pour le FC Barcelone. Le début des histoires entre les deux clubs qui continuent… actuellement, avec Messi. Il est parti pour un très long bail au PSG dont il est le capitaine. Ibra, Motta, Silva lui ont servi d’exemples. On a donc un capitaine vaillant, très attaché au PSG, et ça c’est très bien“, a commenté Stéphane Bitton ce matin sur les ondes. “Quand il manque deux des Quatre Fantastiques, on regarde vers Kylian Mbappé. On se souvient qu’aux trophées UNFP en mai 2019 il avait déclaré qu’il voulait plus de responsabilités. Et bien j’ai envie de lui dire : “Kylian, c’est le moment ou jamais !” Demain un grande partie du résultat sera sur les épaules de Mbappé même s’il n’est pas seul sur le terrain. Il ne faut pas l’envisager comme un meneur de jeu mais comme celui qui peut faire la différence à tout moment. Il revient en forme, il est bien en ce moment. Un rappel, à 22 ans Lionel Messi avait remporté la Ligue des champions, et Cristiano l’a gagnée à 23 ans, on est dans la bonne lignée. D’un autre côté, aucun des deux n’a été champion du monde, et c’est déjà fait pour Kylian Mbappé. Donc espérons qu’il gagne avec le PSG ce qui lui manque : la Ligue des champions. Demain soir, ce sera un grand rendez-vous, ça tombe bien.”