Après trois semaines à la tête du PSG, Mauricio Pochettino a-t-il initié un changement, dessiné un cap ? Le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton – qui a tous les maillots du PSG depuis sa création – le pense fortement. Il le sent, il le dit.

“Le football est paradoxal. Il aura fallu attendre l’arrivée d’un technicien argentin et le départ d’un entraîneur allemand pour voir poindre au PSG la Deutsche Qualität. Le PSG va mieux même si tout n’est pas parfait. Un changement qui doit s’inscrire dans la durée. Le jeu est plus dense, l’ensemble est plus compact et homogène. L’écart entre les lignes s’est resserré. Tout le monde semble concerné. Les efforts durent de la première à la dernière minute. Tout ça sans nuire à la qualité des Quatre Fantastiques. Il y a un système qui est en train de s’installer, avec un onze qui bouge de moins en moins, une équipe-type qui se dégage”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Après, vendredi, le PSG a été aidé par les faits de jeu, il y a eu l’exclusion, la blessure de Mollet. Mais il se dégage globalement quelque chose depuis l’arrivée de Pochettino. Ceux qui connaissent et aiment le PSG voient les choses évoluer. C’est plus solide, plus concerné, plus sérieux, plus dense. Des signes positifs pour la suite.“

Interrogé sur les propos de Kylian Mbappé vendredi soir aux micros de Téléfoot et Canal Plus concernant son avenir contractuel, Stéphane Bitton a son avis. “Je pense vraiment que Kylian Mbappé est en pleine réflexion. Mais contrairement à mes confrères, je pense que c’est le financier qui va faire la différence. On parle beaucoup de projet sportif, on sait que depuis très jeune il rêve de porter le maillot du Real Madrid. Mais déjà, il aura d’autres occasions, il n’a que 22 ans. Et puis très peu de clubs peuvent s’offrir un des joueurs les plus chers du monde. Un ou deux clubs anglais. Mais je ne suis pas sûr que le Real puisse se l’offrir et construire autour de lui une équipe qui le mettrait dans les conditions d’enrichir son palmarès. Parce ce que c’est ça qu’il cherche d’abord. Donc, dans sa réflexion l’argent va être important. Je pense que c’est ça qui fera la différence. Amour du maillot du PSG ou pas.”