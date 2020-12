Dans exactement neuf semaines, le FC Barcelone recevra le PSG pour un huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le temps pour les deux clubs de s’observer, de monter en puissance et de se chahuter à distance. Dans 12 semaines, Paris accueillera le club catalan pour tenter de l’éliminer, enfin, après trois échecs durant l’ère QSI. Et qui sait, dans 12 semaines, il y aura possiblement un 12e homme au Parc des Princes. C’est l’espoir, le souhait exprimé par le journaliste Stéphane Bitton. Une enceinte pleine pour un moment d’histoire du PSG.

“Il y a des comptes à régler et des dossiers chauds entre le PSG et le Barça. Et ça ne date pas d’hier. Il y a eu les deux éliminations en Ligue des champions en 2013 et en 2015, la remontada de 2017, le départ de Neymar, le dossier Messi, il y a eu toutes les tentatives de déstabilisation du Barça avec Thiago Silva, Marquinhos et Verratti, il y a eu Javier Tebas (président de laLiga) qui n’aime pas le modèle parisien et le financement qatarien, et puis la presse catalane qui va commencer dès aujourd’hui à nous dire que Kimpembe, Mbappé, Marquinhos intéressent le Barça… pour déstabiliser le PSG”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce mardi. “Le match retour au Parc des Princes, c’est le 10 mars, c’est assez loin pour qu’on puisse envisager des stades remplis et pas une 3e ou 4e vague. Ce serait génial 50.000 personnes pour encourager le PSG ! Cela aurait de la gueule !”