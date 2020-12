Battre Istanbul Basaksehir au Parc des Princes pour finir premier du groupe H et espérer un tirage des huitièmes de finale un peu clément lundi 14 décembre, à midi, à l’UEFA, du coté de Nyon (Suisse), c’est ce qu’espère le PSG a cette heure. Avec les entrées financières (prime de qualification, prime de présence en phase de poules, bonification des points marqués) qui vont avec. Le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton a souhaité souligner cet aspect des choses dans sa chronique quotidienne.

“C’est une troisième finale pour des Parisiens en ballotage très favorable. Un nul ou une victoire qualifierait le PSG. Une victoire permettrait à Paris de finir premier du groupe H. Cela permettrait d’être dans le premier chapeau du tirage des huitièmes de finale et de recevoir au match retour. Il y a des enjeux sportifs, mais aussi économiques. Le point en Champions League est à 900.000€. En se qualifiant ce soir, le PSG peut empocher entre 32 et 35M€. Ce serait plutôt pas mal pour les finances du club”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. En cas de qualification, le PSG sera le seul club de Ligue 1 encore en Champions League, en conséquence il gagnera un peu plus. Barcelone, le Bayern, Chelsea, Dortmund, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Porto et le FC Séville ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Les matches aller des 8es de finale sont programmés les 15 et 16 février, les matches retour les 16 et 17 mars (coups d’envoi à 21 heures). Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale est prévu le 19 mars.