Entre mardi et mercredi, le Parc des Princes a été l’épicentre de la lutte contre le racisme. Le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton pense que possiblement les événements du mardi 8 et mercredi 9 décembre feront date et que désormais un match cessera quand il y aura du racisme. “Il y aura un avant et un après PSG-Istanbul BB”, a-t-il dit ce matin sur les ondes.

“Il y a eu un moment de recueillement, d’émotion, et de solidarité. Les soirées historiques se succèdent au Parc des Princes. La veille tous les acteurs étaient sortis du terrain en solidarité avec Pierre Achille Webo, et hier soir avant la reprise du match à la 14e minute on a retrouvé tous les joueurs plus le nouveau corps arbitral un genou à terre, le poing levé, la tête baissé, un hommage au “Black lives matter”. C’est un moment historique et c’est bien que cela se soit passé au Parc des Princes, et en Ligue des champions. Comme l’a dit Marco Verratti, c’est une merveilleuse vitrine pour l’antiracisme. On retiendra surtout cela de cette soirée. Même si d’un point de vue sportif cela a été un vrai bonheur aussi. Le premier but de Neymar est juste exceptionnel. Mais il s’est passé quelque chose de très fort cette semaine au Parc des Princes. Ca restera. Il y aura un avant et un après PSG-Istanbul BB. Dans le sport, mais on l’espère aussi un peu partout sur terre.”