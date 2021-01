Deux matches en deux semaines, du temps pour travailler, trois grands axes. C’est en bref le programme du PSG de Mauricio Pochettino selon Stéphane Bitton. Le journaliste de France Bleu Paris a défini dans sa chronique du jour les chantiers prioritaires des Rouge & Bleu avant les grands rendez-vous de février.

“Pour la première fois le PSG a un match dans la semaine et pas deux. C’est dommage que Pochettino ne puisse pas être sur le bord de la touche (pour cause de Covid). Mais avec les moyens modernes de transmission, ce sera quasiment pareil. Avec des caméras et des smartphones on arrive à tout. Le PSG arrive dans un temps où il va pouvoir prendre le temps justement. Il y a trois grands axes à travailler. 1.Faire une équipe, un collectif. On a assez reproché à Thomas Tuchel de jouer avec une somme d’individualités. 2.Faire travailler ceux de devant. Di Maria, Mbappé et Neymar oublient les taches défensives. Et à un moment, ce ne sera pas possible. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. 3.Eviter que l’équipe se scinde en deux. On le voit de moins en moins mais c’était le gros défaut sous Tuchel. Une défense, une attaque et entre un espace où tout le monde peut s’engouffrer. Le but, c’est d’être prêt en février pour les matches à Marseille et Barcelone. J’ai regardé hier le Barça, c’est du même calibre que le PSG. Pas au top mais avec des possibilités. Pour avoir toutes les cartes de son côté, le PSG doit travailler. Il y a beaucoup à faire encore.”