Mercredi soir, le PSG s’est imposé 3-0 au Parc des Princes, contre la lanterne rouge, le Nîmes Olympique. Une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. Mais Paris ne s’est pas fait accroché comme à Lorient. Les “accidents” sont d’ailleurs devenus courants en Europe. Le Real Madrid s’est fait battre par Levante à domicile (1-2). Liverpool s’est incliné chez lui contre Brighton (0-1). En cela, le PSG n’est pas différents des autres cadors du continent, estime Stéphane Bitton, chroniqueur de France Bleu Paris.

“Il va falloir s’y faire, il y a deux équipes du PSG. Ou plutôt une équipe et deux sortes de matches. A forte pression et à basse pression. Hier, c’était un match à basse pression. Avec sept absents. Mais Paris a fait l’essentiel en prenant les trois points. On aura désormais des affiches, comme contre Marseille et Barcelone. Ou des matches pendant lesquels le Paris Saint-Germain peut passer à côté… comme à Lorient. Hier soir, je me suis extrêmement ennuyé. Mais le PSG est devenu un grand d’Europe parce qu’il vit ce que connait le Real Madrid contre Eibar, la Juve face à Crotone, le Bayern face à Mayence ou encore Liverpool face à Brighton. Hier on était à basse pression. Mais on va repasser en haute pression. C’est l’OM dimanche. Tout le monde va élever son niveau de jeu. Et il y aura des retours dont celui de Neymar”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.