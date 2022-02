Le PSG a réalisé une belle prestation contre le Real Madrid mardi soir (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mauricio Pochettino a trouvé la solution pour mettre en difficulté le Real Madrid et permettre à son équipe de ne pas concéder d’occasion (3 tirs, 0 cadré). Stéphane Bitton estime que le PSG de l’entraîneur argentin se rate très rarement dans les grands rendez-vous.

« Le PSG de Mauricio Pochettino se rate très rarement lors des matches XXL, les matches importants, les matches de Ligue des Champions où le PSG joue sa life sur 90 minutes où un peu plus, assure le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Barcelone, le Bayern la saison dernière, City – au match aller – cette saison. Seul Pep Guardiola en demi-finale la saison dernière et au match retour cette saison, arrive encore à imposer ses idées et son système de jeu à l’entraîneur argentin. Mais, il y a de quoi être optimiste. Le Paris Saint-Germain se rate rarement voire quasiment jamais en Ligue des Champions et ça c’est encourageant pour la suite. »