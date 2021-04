Bitton : “Le PSG tiendra la route s’il peut associer Paredes, Gueye et Verratti”

A J-1 la pression monte. Le PSG devra exploiter mardi au Parc des Princes le 3-2 obtenu à Munich mercredi dernier et ainsi rejoindre le dernier carré continental. Avec Marco Verratti dans l’équipe ? Pour le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton, avoir le milieu de terrain en capacité de jouer le PSG-Bayern fait partir des clés du match.

“Un match se gagne au milieu de terrain, alors imaginez une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern, le tenant du titre… Le PSG va devoir sortir le grand jeu. La bataille du milieu, l’efficacité du gardien, le réalisme des attaquants, c’est déterminant”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Il y a une vraie inconnue, elle concerne le stratège du PSG, Marco Verratti. Ca fait deux semaines qu’il ne joue pas, il a été blessé, il a chopé le Covid une deuxième fois. Il a été testé négatif mais on ne sait pas s’il pourra être aligné. C’est important, parce que dans un match comme celui-là il peut apporter sa technique, sa vision, sa capacité à occuper le terrain et à remporter ce combat du milieu de terrain qui fera basculer à mon avis la rencontre. Avec qui ? Ca tombe très bien, il y a deux hommes en forme : Leandro Paredes et Idrissa Gueye. Je pense que ça tiendra la route, que le PSG se qualifiera s’il peut associer Paredes, Gueye et Verratti.“