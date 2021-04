C’est la dernière séance avant le choc PSG-Bayern (quart de finale retour de l’UCL) qui se déroule en cette fin de matinée au centre d’entraînement Ooredoo. Keylor Navas, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Abdou Diallo et Mauro Icardi étaient bien avec leurs partenaires. Trente joueurs sont sur les terrains du camp des Loges, 26 éléments de champs et quatre gardiens de but. Sans surprise Juan Bernat (proche d’un retour), Marquinhos, Alexandre Letellier et Layvin Kurzawa sont les absents ce matin. Contrairement au retour contre le Barça, le PSG ne se mettra pas au vert. Les joueurs retenus se retrouveront mardi midi dans l’hôtel habituel.

PSG-Bayern, le programme à J-1