“J’aime, je n’aime pas”, c’est le nouveau petit jeu de Stéphane Bitton sur France Bleu Paris après les matches du PSG. Le journaliste s’est livré à l’exercice. Voici ses bons et mauvais points après la victoire 3-0 contre Brest.

“J’ai aimé la victoire déjà… Après le match nul à Saint-Etienne il fallait une victoire pour Mauricio Pochettino. Il y a eu plusieurs phases lors de cette rencontre, la première période et le dernier quart d’heure pour le PSG, grâce au coaching de Pochettino. J’ai bien aimé Keylor Navas qui de plus en plus est train de se positionner comme un potentiel plus grand gardien de l’histoire du PSG. Bernard Lama doit être content d’avoir peut-être un successeur. J’ai aimé la banderole de bienvenue des supporters pour Pochettino. J’ai bien aimé la rentrée d’Icardi. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour marquer. Et enfin j’ai bien aimé Marco Verratti qui joue haut. Ca, il faut que ça continue. Il faut juste qu’il évolue encore un peu physiquement”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce lundi. “Je n’ai pas aimé que Lyon soit champion d’automne même si c’est d’un point. Le PSG a payé ses quatre défaites de la phase aller. Je n’ai pas aimé la baisse d’intensité des Parisiens, c’est là-dessus qu’il va falloir travailler dans la perspective de Marseille mercredi et surtout de Barcelone en février et mars. Je n’ai pas aimé le peu d’investissement défensif de Di Maria et Mbappé. Il y a encore des choses à faire pour que Mbappé retrouve son niveau. Il faut qu’il fasse évoluer son jeu. Maintenant on connait son système de dribble et de débordement. Ca passe moins bien, donc forcément le garçon doute un peu. Il table beaucoup sur la vitesse mais il a d’autres possibilités techniques.”