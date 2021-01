Le PSG a eu du temps pour préparer la réception de Montpellier (11e de la Ligue 1), il a des joueurs puisque l’infirmerie s’est considérablement vidée. C’est donc un autre visage d’équipe qui est attendu ce soir (21 heures) au Parc des Princes. En conséquence, la rencontre du jour – avec la présence au stade ou pas de Mauricio Pochettino – peut être considérée comme “un vrai premier test pour le PSG”. C’est le sentiment de Stéphane Bitton, chroniqueur pour France Bleu Paris.

“Même si le PSG va devoir batailler pour le championnat, l’objectif c’est le Barça. Il reste cinq matches et 25 jours pour trouver la bonne formule. Le PSG n’est pas encore prêt, c’est normal, il vient de changer d’entraîneur. Pas de chance, comme il a chopé le Covid, Pochettino n’a pas pu être avec les joueurs cette semaine. Mais il travaille étroitement avec ses adjoints. Le PSG a pu se préparer normalement, sans match en milieu de semaine. C’est une chose très rare pour les Parisiens, cinq jours pour se préparer. Donc normalement, ce soir c’est un vrai premier test pour le PSG. La défense, on commence à voir à quoi ça va ressembler. Le milieu de terrain, c’est plus compliqué même si Verratti est partant certain. Leandro Paredes est l’homme qui monte. Il a trouvé sa place. Et je pense qu’il y en a encore une à prendre”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce vendredi matin. “Et puis il y a cette donnée inconnue : quand Kylian Mbappé va retrouver la forme ? Là, il a eu la semaine pour travailler. Les Quatre Fantastiques sont là. Va-t-il débloquer son compteur ? C’est en tout cas le match idéal. Ce n’est pas la cata non plus. Il n’a juste pas marqué en 2021, ça fait quatre matches. Il est temps qu’il retrouve la confiance, pour le plus grand bien du PSG.”