Coincée entre deux chocs de Ligue des champions contre Manchester City, la réception du RC Lens est aussi importante au classement qu’elle est un cheveu sur la soupe pour un groupe concentré sur son ambition continentale. Avec un effectif quasiment au complet, Mauricio Pochettino peut – s’il le souhaite – intégralement renouveler son onze demain contre le RC Lens. Pourquoi le ferait-il ? Pour mettre en condition physique ses cadres dans la perspective de la demi-finale retour, pour privilégier la fraîcheur de ceux qui étaient sur le banc et qui ont de la qualité, les Herrera, Danilo, Draxler, Rafinha, Sarabia, Kean ou encore Icardi. Alors quel onze du PSG demain contre des Nordistes cinquièmes de la L1 ?

“Quand on est le PSG, on doit tout gagner. Cette affirmation ne vient pas de moi même si je la partage. Marquinhos, Pochettino, Neymar ou Mbappé l’on dit. Cette semaine, les joueurs du Paris Saint-Germain ont oublié de gagner. Et ce matin, c’est la peur du grand vide. Et si le PSG perdait tout… Demain, à 17 heures, le PSG accueille Lens, le 5e de Ligue 1, une équipe qui joue bien. Ce sera au Parc des Princes, un terrain qui ne réussit vraiment pas à Paris ces derniers temps. Pas le temps de respirer moins de trois jours après City, mais pas le moment d’avoir des états d’âme avant d’aller à Manchester, il faut l’emporter face à Lens. Il y a cette peur du vide mais il faut continuer sur tous les tableaux”, a commenté le journaliste sur les ondes ce matin. “Choix cornélien pour Pochettino… On y va avec qui face à Lens ? On préserve les joueurs dans la perspective du match de mardi ? Si le PSG peut encore se qualifier, c’est avec un super Neymar, un super Mbappé, un super Di Maria. Mais d’un autre côté le PSG ne peut que gagner demain. La nuit va être agitée… on promet des nervous breakdown à notre ami Pochettino. Parce que quand on est le Paris Saint-Germain, on doit tout gagner.”