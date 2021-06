Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup, il y a anguille sous roche… les formules fourmillent pour alimenter le mystère qui entoure l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, muet alors que des rumeurs l’envoient à Tottenham ou au Real Madrid. Faute de démenti clair du technicien, Stéphane Bitton, chroniqueur France Bleu Paris, est assez pessimiste sur le dossier et voit le technicien argentin partir ce mois-ci.

“Le classique restera-restera pas concerne maintenant Mauricio Pochettino, et ça c’est troublant. Il n’a posé ses valises au club qu’en janvier dernier pourtant. Il est toujours à l’hôtel à Paris, sa famille vit à Londres. Est-ce le signe qu’il est de passage seulement ? Tous les entraîneurs sont de passage, mais là ce serait un peu rapide… On se pose plein de questions. Qu’est-ce qui pourrait pousser Pochettino à partir ? C’est vrai qu’il y a des challenges intéressants : Tottenham ou le Real Madrid, qui ne se refuse pas… ça doit trotter dans sa tête“, a commenté le journaliste sur les ondes ce matin. “Mais la question que je me pose, c’est : qu’est-ce qui fait que les entraîneurs ont du mal à s’exprimer au PSG ? Entre Thomas Tuchel qui explique que l’ambiance qui régnait au PSG ne lui manque pas trop et son remplaçant qui ne dit pas qu’il aime Paris et veut y rester… tout cela est très inquiétant. Leonardo a dit dimanche que Pochettino avait deux ans de contrat et qu’ils étaient contents de cela. Oui, mais footballistiquement, cela a deux sens, ça veut aussi dire : si vous le voulez il faudra payer cher. C’est la traduction. En tout cas, comme le disait a grand-mère, il y a des silences qui valent tous les discours. Et j’ai peur que celui-ci soit assez négatif.”