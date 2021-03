Bitton : “Savez-vous comment on dit l’heure de vérité en langage PSG ?”

Marco Verratti sera une pièce essentielle pour mener le PSG mercredi vers la qualification en quart de finale de l’UEFA Champions League. C’est le sentiment du chroniqueur Stéphane Bitton à l’approche du PSG-Barça au Parc des Princes.

“Savez-vous comment on dit l’heure de vérité en langage PSG ? On dit “l’heure de Verratti”. Jeu de mots, vérité, Verratti, vous avez compris… En l’absence probable de Neymar au coup d’envoi, c’est lui va détenir les clés du jeu, du match retour face au Barça. C’est le match le plus important de la saison pour l’instant avant d’autres, on l’espère. Verratti a été décisif sur les deux buts de Mbappé samedi à Brest. Il est en train de se révéler dans ce retour aux sources, au poste de milieu offensif organisateur. Il a une excellente technique, de la précision dans ses relais, mais il doit encore améliorer sa concentration, il parle beaucoup avec la bouche et ses mains. Il peut faire mieux en termes de passes décisives et même marquer des buts. On parle souvent de Quatre Fantastiques au PSG, pour moi il fait partie des cinq indispensables : Navas, Marquinhos, Verratti, Neymar et Mbappé. Paris a besoin d’un créateur au milieu, un joueur capable d’alimenter ceux qui sont devant. Mercredi, le PSG va devoir sortir le grand jeu mais j’ai confiance”, a commenté Stéphane Bitton ce matin sur France Bleu Paris.