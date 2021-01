Stéphane Bitton exige une revanche. Le journaliste de France Bleu Paris veut voir son PSG remettre l’OM à sa place dans le cadre du Trophée des champions. Il l’a dit lors de sa chronique quotidienne. “Le PSG doit absolument l’emporter. On appellera ça la culture de la gagne, culture sportive, culture footballistique, la fierté, la revanche malgré ce qu’a pu dire Keylor Navas. Paris doit tout mettre en œuvre pour gagner ce match contre son meilleur ennemi. Il est question de revanche. Je n’ai pas digéré ce qu’il s’est produit il y a quatre mois, ça m’a fait plaisir que Neymar le dise aussi. Le PSG était bien supérieur mais avait pris zéro point. C’était une première défaite depuis neuf ans contre l’OM. Donc il y a mille raisons de vouloir l’emporter ce soir.“

Le Trophée des champions n’est pas sans valeur. La preuve, si les Phocéens le ramènent à Marseille, tout Paris grimacera. “C’est purement français de se demander si le Trophée des champions est un trophée en bois… Evidemment, quand on vise la Ligue des champions, le TDC ça vaut moins cher. Mais quand on est un club avec une culture, demandez aux Anglais, c’est un trophée à remporter. Il figurera sur le palmarès. Et plus le palmarès est fourni, plus le club est reconnu. Ce soir, je ne veux penser qu’à la victoire. Je peux vous assurer que si le PSG perd contre l’OM demain on fera tous la gueule !“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Ce sera le troisième match de Pochettino et potentiellement son premier trophée. C’est très important. Et il faut penser à Barcelone. Il reste quelques matches pour préparer la double confrontation européenne, mettre une équipe et des automatismes en place. Ca commence par ce soir, d’autant plus que l’infirmerie se vide.”