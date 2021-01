Si loin si près. Le Barça-PSG occupe déjà les esprits et les médias. Le 16 février ce sera mardi gras, et jour de match au Camp Nou dans le cadre des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League. Et Stéphane Bitton, spécialiste foot de France Bleu Paris, constate que c’est déjà chaud entre le PSG et le FC Barcelone, les meilleurs ennemis.

“Vingt jours nous séparent du match du PSG à Barcelone mais la guerre est déjà déclarée. Pas sur le terrain mais dans les médias. L’objet du courroux : Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Les déclarations ont commencé. Joan Laporta, ancien président, et candidat n°1 pour reprendre la présidence du Barça, y est allé de sa supplique. Il a demandé au PSG de ne pas déstabiliser le Barça. De le respecter. Grandeur et décadence… quand on pense ce qu’était le Barça au moment de la remontada, un club fier et dominateur et qui aujourd’hui a peur de perdre sa star n°1… Bref, c’est compliqué pour le FC Barcelone. En d’autres temps, ils auraient exprimé leur intérêt pour Marquinhos, ou Mbappé. Mais aujourd’hui l’argent manque dans le club catalan. Ils ont annoncé plus de 200M€ de pertes. Aujourd’hui, le Barça a peur du PSG sur le terrain, mais aussi dans la coulisse. En tout cas, cela se jouera le 16 février, et on a hâte”, a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.