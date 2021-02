L’une des qualités du jeu de Kylian Mbappé est la vitesse. Le numéro 7 parisien aime bien prendre la profondeur mais également prendre de vitesse ses adversaires. Sven Botman – défenseur de Lille – s’est dit impressionné par cette caractéristique de l’attaquant parisien. “On ne voit pas de joueurs comme ça aux Pays-Bas, alors j’aime ça. Je veux affronter le plus grand nombre possible de types d’attaquants différents, afin de devenir moi-même de plus en plus complet. Je peux vous assurer qu’il ne se contente pas de regarder rapidement à la télévision ! Il vous surprend sur le terrain, parce que ce n’est vraiment pas normal. Je pense qu’il n’y a personne d’aussi rapide que lui en ce moment, s’enflamme Botman dans une interview accordée à Voetbalzone dans des propos relayés par Goal. Avec lui, il y a toujours une très bonne chance de marquer un but s’il peut vous dépasser à toute vitesse. Je ne suis pas lent moi-même, mais je n’ai jamais connu autant de vitesse.“

Sven Botman qui s’est enfin penché sur la fin de saison, Lille étant actuellement en tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Lyon et trois du PSG. “Je pense que personne ne pensait à l’avance que nous pourrions suivre le PSG. Mais pour l’instant, les choses se passent bien. En même temps, nous devons nous rendre compte que le PSG est en tête dans pratiquement tous les matches, nous devrons donc forcer les choses par nous-mêmes si nous voulons continuer à le défier. Ce n’est pas facile, mais nous savons aussi que la qualification pour la Ligue des champions – notre premier objectif – se rapproche à chaque match.“