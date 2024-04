Bradley Barcola souligne la grosse cohésion au sein du PSG

Premier buteur de la rencontre, Bradley Barcola a assisté du banc à la fin de match complètement folle qui a permis au PSG d’égaliser contre Le Havre. Il a souligné la belle cohésion de son équipe.

Quatre jours avant d’aller défier le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Le Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Laissé au repos contre Lorient, Bradley Barcola était de retour dans le onze et a permis au PSG d’égaliser sur un très bon service de Warren Zaïre-Emery. Remplacé à la mi-temps, l’ancien lyonnais a assisté du banc à la deuxième mi-temps folle de ce PSG / Le Havre. Mené de deux buts, le club de la capitale a réussi à égaliser dans les dernières minutes de la rencontre grâce à des buts d’Achraf Hakimi et Gonçalo Ramos (3-3). Au micro de Canal Plus, le numéro 29 du PSG a souligné la belle cohésion de son équipe.

« Franchement, il y a un très bel état d’esprit de tout le monde »

« Mon retourné acrobatique ? Ça méritait mieux (rire !). En plus, je la prends bien. Je pensais qu’elle allait bien partir, c’est dommage. L’équipe ? Il y a vraiment une grosse cohésion qui est faite. On travaille beaucoup les enchainements comme ça. Là, on est vraiment à l’aise et c’est pour ça que l’on arrive à faire de bonnes choses. Ta complémentarité avec Dembélé et Mbappé ? On est complémentaire, comme je l’ai dit, on a bien travaillé ensemble, on a beaucoup joué ensemble aussi. Maintenant, on arrive à bien se connaître et à faire des choses ensemble. Une fin de saison en trombe ? Franchement, il y a un très bel état d’esprit de tout le monde. On arrive à vraiment faire de belles choses, à bien jouer ensemble. On ne peut que bien finir. Mon but ? On me reproche de ne pas assez souvent entrer dans la surface. Là, j’ai bien suivi et je suis content de marquer. Il faut suivre les actions, on va continuer comme ça. L’Euro ? On va donner le maximum possible et on va voir ce qu’il va se passer. »