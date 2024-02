Ce mercredi soir, le PSG s’est qualifié en quarts de finale de Coupe de France après s’être imposé face au Stade Brestois (3-1). Mais un geste dangereux a marqué cette rencontre, la semelle violente de Lilian Brassier sur la cheville de Kylian Mbappé.

À six jours de sa confrontation face à la Real Sociedad, le PSG retient son souffle. Si la qualification en quarts de finale de Coupe de France est acquise après la victoire face au Stade Brestois (3-1) ce mercredi au Parc des Princes, un autre évènement a marqué cette rencontre. Déjà proche du carton rouge suite à un coup de coude sur le visage de Danilo Pereira quelques minutes plus tôt, le défenseur du SB29, Lilian Brassier, a été auteur d’une horrible semelle sur la cheville de Kylian Mbappé. Si les images de la cheville tordue de l’attaquant parisien pouvait faire craindre le pire, il s’est rapidement relevé et a même terminé la rencontre.

Brassier : « Cela fait partie du foot »

Après la rencontre, le coach brestois, Eric Roy, est revenu sur ce mauvais geste en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Je ne pense pas que ce soit un coup de sang. Malheureusement, il pense avoir le ballon mais ça va trop vite. Il a manqué de discernement parce qu’il ne doit pas s’engager. Il avait déjà un carton et avait fait une faute cinq minutes (déjà sur Mbappé, ndlr) avant qui était déjà tendancieuse. Je ne vais pas lui jeter la pierre non plus parce que ça va tellement vite en face. Des erreurs de jugement… tu crois avoir le ballon mais tu ne l’as pas. Lilian, je le connais, ce n’est pas un méchant garçon. Il n’y avait pas du tout une volonté de faire mal. Sur cette action-là, c’est allé trop vite mais, comme je lui ai dit, quand on est comme ça il faut se protéger. Quand on est défenseur, parfois, il ne faut pas entrer dans le duel si tu ne veux pas être éliminé. Il apprend, il reste un jeune défenseur central avec beaucoup d’avenir et de qualités mais il continue d’apprendre à tous les matchs. »

De son côté, Lilian Brassier s’est exprimé sur sa faute, dans des propos rapportés par France Bleu Breizh Izel: « Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté. » Selon les informations de RMC, les premiers examens sont plutôt rassurants concernant la cheville de Kylian Mbappé. Mais le staff parisien se veut prudent et un suivi médical aura lieu ce jeudi matin.