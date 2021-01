Marquinhos ou Neymar ? Lequel a été le meilleur joueur de Ligue 1 en 2020 ? Par rebond, qui a été le joueur de l’année au PSG ? Régis Brouard, ancien milieu de terrain devenu entraîneur, opte pour le capitaine. “Marquinhos a été efficace à tous les postes où il a pu jouer, dans un collectif qui n’est pas toujours très équilibré. Il ne faut pas oublier aussi que Marquinhos a marqué des buts importants pour le PSG. Il a su porter ce brassard hautement avec beaucoup de justesse et de sérénité. Il a dégagé une force tranquille”, a commenté Régis Brouard lors de l’EDS. “Quand on est un technicien, on met de suite Marquinhos dans une équipe. Il est technique, tactique, la réflexion aussi… Il répond à tous les critères.“