Le PSG a l’intention de recruter un milieu de terrain expérimenté lors de ce mercato hivernal et aurait érigé comme priorité le Brésilien Bruno Guimaraes.

Pour répondre aux objectifs de la seconde partie de saison 2023-2024, le PSG compte se renforcer en défense et au milieu de terrain. Et le club parisien s’est déjà montré actif lors de ce marché hivernal en recrutant le défenseur Lucas Beraldo. Pour l’entrejeu, l’arrivée de Gabriel Moscardo est retardée en raison d’une opération au pied. Ainsi, Luis Campos travaille pour améliorer un secteur de jeu qui manque cruellement d’expérience. Et pour cela, le conseiller sportif des Rouge & Bleu pourrait opter pour un autre Brésilien. En effet, selon les informations de ESPN Brasil, le PSG aurait fait de Bruno Guimaraes (26 ans, Newcastle) la priorité de son mercato hivernal.

À voir aussi : PSG – Il faut sauver la défense Rouge & Bleu

Une clause d’environ 115M€

Cependant, les champions de France doivent faire face à plusieurs obstacles dans ce dossier. Premièrement, le Brésilien de 26 ans est devenu un élément incontournable de l’effectif de Newcastle (28 matches disputés dont 26 titularisations) et a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. Mais la relation entre Luis Campos et l’agent du joueur, Giuliano Bertulucci, pourrait être un avantage. En effet, ce dernier a récemment travaillé avec le PSG pour les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux joueurs qu’il représente. Toujours selon ESPN Brasil, Bruno Guimaraes possède une clause d’environ 115M€. « Si le Paris Saint-Germain est prêt à payer l’intégralité de la clause, Newcastle ne pourra pas faire grand-chose pour garder le Brésilien », rapporte le média.

Un deuxième obstacle se dresse aussi devant les Rouge & Bleu : la rivalité entre les fonds d’investissement qatari (QSI) et saoudien (Public Investment Fund). Mais la relation entre les deux pays s’est toutefois apaisée depuis la Coupe du monde 2022. Un dossier qui s’annonce donc complexe à première vue mais qui n’empêche pas le board du PSG de travailler pour un retour de l’ancien Lyonnais (2020-2022) en France.