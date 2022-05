Dans un entretien accordé à l’AFP hier, Gianluigi Donnarumma a fait parlé de lui et notamment de l’alternance des gardiens dont il est un protagoniste au PSG. Une alternance qui ne s’étalera pas sur le temps selon lui : « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça (la saison prochaine ; NDLR), parce que je pense que le club fera des choix« . Suite à cette déclaration, nombreux observateurs du PSG et du football en général ont réagi, et c’est Bruno Salomon, présent sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg ce vendredi qui a donné son avis sur le cas des gardiens de buts du PSG : « Il faut qu’il s’arrête. Parce que ça a mis en difficulté deux grands gardiens, qui, bon an mal an, ont tenu sur la saison. Ce qui est sur c’est que Navas a fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il ne continuerait pas comme ça et Donnarumma non plus, donc il va falloir trancher« . Il va falloir trancher oui, nous serons très peu à contredire le journalise de France Bleu Paris.

Vers qui la balance penchera au moment de faire un choix définitif du côté des dirigeants parisiens pour le poste de gardien de but ? Bruno Salomon a lui sa petite idée : « Le ‘deux matchs / deux matchs’ était catastrophique, j’aurais préféré qu’il y en est un qui fasse une compétition, et l’autre une autre compétition. Je pense que de toute façon c’est Donnarumma qui l’emportera. Parce qu’on rappel une chose : le Paris Saint-Germain a récupéré ce gardien qui a une valeur marchant entre 60 et 70 millions d’euros, et l’a récupéré gratuitement. C’est la course de tous les clubs en ce moment de faire ça. Là le PSG l’a pour 4 ans désormais, l’avenir c’est Donnarumma. Alors que je suis un grand fan de Navas, j’aime ce qu’il dégage et ce qu’il a apporté au PSG, mais il va falloir trancher, et ça sera en faveur de Donnarumma« , a-t-il déclaré sur La Chaine L’Equipe.