Le PSG a fait le travail à Angers lors de cette 33e journée de Ligue 1 (0-3). Mais les Parisiens devront attendre samedi soir pour officialiser le titre de champion de France, Marseille ayant gagné sur sa pelouse contre Nantes même si les Marseillais ont été menés au score deux fois (3-2). Au micro de Canal Plus, Keylor Navas a évoqué son avenir.

« Je pense que l’on a fait un très bon match. L’équipe a travaillé sérieusement. Ils ont quand même eu quelques occasions mais on a bien contrôlé ça. Mieux de fêter ce titre au Parc ? On va continuer sur la même lancée. Il faut gagner tous les matches, il faut cette mentalité. Et j’espère que l’on pourra gagner le prochain match et que l’on pourra célébrer avec nos fans. Envie de rester au PSG ? Il faut étudier beaucoup de choses. J’ai une bonne relation avec Gigi, il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr que je veux toujours jouer et au final, si c’est une situation comme cette saison, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris. Il me traite bien. On va voir ce qu’il se passe. Il faut que cela change d’une manière ou d’une autre.«