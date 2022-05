Alors que le PSG a validé son dixième titre de champion de France de sa jeune Histoire en conclusion d’une saison bien terne, le mercato occupe d’ores et déjà l’esprit des observateurs et des supporters rouge et bleu. Celui-ci ouvrira ses portes le 10 juin prochain et les pistes hypothétiquement dans le viseur parisien affluent au sein de la presse. L’un des noms qui revient avec le plus d’insistance est sans nul doute celui d’Aurélien Tchouameni.

Auteur d’une saison tout simplement ahurissante sous la tunique de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni a pris une envergure impressionnante cette saison. Le milieu de terrain de 22 ans, néo international tricolore, fait saliver les plus grosses écuries européennes. Le PSG est bien sur le coup, mais la tâche s’annonce plutôt ardue.

Monaco attend le pactole pour Aurélien Tchouameni

Ce vendredi, c’est Le Parisien qui fait un point sur les potentielles pistes rouge et bleu en Ligue 1. Dans ce petit tour d’horizon, l’ancien bordelais se place comme la seule véritable touche du club de la capitale à l’heure actuelle. Problème, le joueur serait plutôt enclin à poursuivre sa carrière à l’étranger. Le Real Madrid et surtout Liverpool auraient ainsi une longueur d’avance dans ce dossier. Surtout que, selon le journal régional, le club du rocher n’entend pas céder son meilleur élément à n’importe quel prix. Récemment, la presse annonçait un possible bon de sortie à hauteur de 60 millions d’euros. Ce jour, Le Parisien nous révèle que l’AS Monaco aurait revu ses exigences à la hausse et attendrait pas moins de 80 millions d’euros désormais. Une somme jugée bien trop excessive par le PSG.

Dans le même temps, Le Parisien se pose la question des hypothétiques recrues made in Ligue 1 pour le PSG. Aujourd’hui, aucune piste concrète ne semble trouver grâce aux yeux de Leonardo. Si le PSG s’est déjà manifesté concernant Seko Fofana (RC Lens) ou Boubakar Kamara (OM, en fin de contrat en juin prochain), aucun contact concret n’a encore eu lieu. Le média explique cependant qu’il faudra très certainement surveiller de près le cas Lucas Paqueta (OL). Annoncé dans le viseur francilien il y a plusieurs mois de cela, il ne serait pas étonnant de voir le directeur sportif brésilien bouger dans ce dossier selon cette source.