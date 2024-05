Pour le compte des demi-finales de Ligue des Champions, le PSG affronte le Borussia Dortmund ce mercredi soir (21h sur Canal +) sur la pelouse du Signal Iduna Park. Un terrain sur lequel Achraf Hakimi devrait devrait disputer son 117e match toutes compétitions confondues en Rouge & Bleu depuis son arrivée en 2021.

L’historie retiendra que le 117e match d’Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain s’est joué lors d’une demi-finale de Ligue des Champions, sur un terrain conquis. En effet, l’international marocain s’avance sur le plan personnel dans une enceinte du Signal Iduna Park qu’il connaît bien et qui le connaît bien. C’est entre 2018 et 2020 que le latéral droit est prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund pour deux saisons. En Allemagne, Achraf Hakimi a brillé et a su faire chavirer les cœurs, et laisse donc aujourd’hui de bons souvenirs au pensionnaires du mur jaune. Un élément qui est d’ailleurs tout l’inverse pour Ousmane Dembélé, son coéquipier sur le flanc droit qui devrait avoir le droit à un accueil particulier tant son départ forcé en encore dans toutes les têtes du côté de Dortmund. Dans toutes les compositions probables, et sans grande surprise, Achraf Hakimi occupe son poste de latéral droit en tant que titulaire. Une place qu’il a laissé vacante lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions (défaite 2-3) face au FC Barcelone, avant de la retrouver après avoir purgé sa suspension pour une victoire étincelante (1-4) et une qualification historique en demi-finale. L’apport du Marocain dans les espaces laissés par les catalans, les kilomètres parcourus et la percussion apportée ont fait la différence. Ce soir face au Borussia Dortmund, le numéro 2 du PSG sera une nouvelle fois une pièce maîtresse du plan de Luis Enrique. Sur le plan défensif, le joueur formé au Real Madrid devrait se frotter à Jadon Sancho. Les deux hommes se sont côtoyés sous le maillot du BVB entre 2018 et 2020. Excellent dribbleur, l’Anglais pourrait poser des problèmes à Achraf Hakimi, qui devrait pouvoir faire parler sa vitesse et son avantage physique face à l’ailier du Borussia Dortmund.

L’actuel cinquième de Bundesliga se montre depuis le début de la saison on ne peut plus fébrile défensivement et n’a pas dans son ADN l’habitude de monter un bloc compact. C’est en ce sens, qu’une nouvelle fois, les espaces devraient être au rendez-vous, et profiter aux offensives menées par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et … Achraf Hakimi. Sur le plan offensif, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde est un leader de son équipe, à l’image de certains chiffres* en Ligue des Champions pour la saison 2023/2024.

Passes décisives attendues (xA)

Kylian Mbappé : 3,1

Ousmane Dembélé : 1,7

Achraf Hakimi : 1,6

Occasions crées

Achraf Hakimi : 21

Kylian Mbappé : 21

Ousmane Dembélé : 19

Passes progressives

Achraf Hakimi : 68

Vitinha : 58

Kylian Mbappé : 56

Passes vers la surface

Kylian Mbappé : 28

Ousmane Dembélé : 23

Achraf Hakimi : 17

*Source : X @MaData_fr

Autant de domaines dans lesquels Achraf Hakimi aura l’occasion d’améliorer ses statistiques sur une pelouse en terrain conquis, tant la physionomie du match peut laisser penser que la partie sera ouverte. En conférence de presse d’avant match, le coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, s’est exprimé au sujet du latéral droit du PSG : « Je connais très bien Achraf, il est venu en prêt pour deux ans, puis il a fait un parcours exceptionnel. Il s’est directement retrouvé dans le collimateur de grands clubs. Achraf nous a bien embêtés au match aller. Nous connaissons sa qualité, nous sommes aussi contents de le revoir, mais nous voulons l’empêcher d’aller en finale de la Ligue des Champions« .