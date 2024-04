Pour le compte des demi-finales de Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter le Borussia Dortmund ce mercredi (21h sur Canal +) sur sa pelouse. Une rencontre on ne peut plus attendu de l’autre côté du Rhin, tant par la presse que les supporters du BVB.

Le printemps bien entamé, la météo qui va avec, une demi-finale de Ligue des Champions, rien de plus n’est nécessaire afin de faire couler de l’encre et monter la tension en Rhénanie du Nord-Westphalie. A la veille de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, la presse occupe son espace avec ce qui représente le plus gros match du BVB depuis onze ans, à l’époque l’actuel cinquième de Bundesliga avait atteint la finale de Ligue des Champions. Sur le plan individuel, le technicien allemand, Edin Terzic, joue lui la rencontre la plus importante de sa carrière. Selon BILD, l’entraîneur de 41 ans devra monter en plan anti-Mbappé, comme la plupart des adversaires du PSG. En phase de poule, au match aller, le Borussia Dortmund avait évolué dans une défense à cinq. L’arrière garde bien fournie n’avait pas empêché le numéro 7 parisien de faire trembler les filets, ce qu’il n’état pas parvenu à faire au match retour au Signal Iduna Park, notamment grâce à un sauvetage qui a marqué les esprits en Allemagne. Sur sa pelouse, le Borussia Dortmund s’attend à une ambiance de feu pour cette demi-finale, et les derniers échos de la presse évoquent un accueil particulier pour Ousmane Dembélé, dont la grève de l’entraînement à l’été 2017 pour forcer son départ au FC Barcelone n’a toujours pas été digérée. Toujours selon BILD, le BVB devra très certainement se passer de Donyell Malen, son meilleur buteur avec 11 réalisations cette saison ex-aequo avec Niclas Füllkrug. La présence de l’attaquant néerlandais est jugée « extrêmement improbable » par le quotidien allemand. Dans ses colonnes, BILD a eu l’occasion de donner la parole à Jadon Sancho, homme en forme du côté du Borussia Dortmund depuis son arrivée en prêt en janvier dernier : « Les chances en demi-finale ? Nous devons rester humbles en ces temps. Paris est un autre test difficile pour nous et nous devons tout donner pour aller en finale. Je suis juste concentré sur le prochain match et c’est comme ça que nous allons le prendre, match par match« .

« Pour eux, le PSG n'est qu'un nouveau riche ! »

L’humilité dont fait part Jadon Sancho, n’est vraisemblablement pas partagée avec ses supporters. En effet, devant le Signal Iduna Park après le match nul (1-1) face au Bayer Leverkusen, nos confrères d’RMC Sport sont allé à la pêche aux réactions avant d’affronter le PSG : « Je pense que nous allons les battre 3-1 ici. Nous, nous avons une équipe collective et très complète« , glisse l’un d’entre eux, avant d’être suivi par une supportrice venu avec son fils : « On ne les aime pas trop ici. Je trouve leurs joueurs arrogants« . Dans la continuité et toujours dans des propos recueillis par RMC Sport, Jesco Von Eichmann, journaliste qui suit le BVB pour Sky Sports explique : « Les fans n’aiment pas beaucoup le PSG car ils se considèrent comme des fans traditionnels, dans un club traditionnel et pour eux, le PSG n’est qu’un nouveau riche« .

Le quotidien local allemand Ruhr Nachrichten souligne l’aspect historique de la rencontre pour le Borussia Dortmund qui va connaître « une attention mondiale« . L’occasion de rejoindre une finale de Ligue des Champions pour la troisième fois de son histoire en éliminant le PSG est une chance unique. Pour Kicker, l’aspect historique de la rencontre est également souligné : « Tout Dortmund attend avec impatience ce match« . Le journal de sport d’outre-Rhin évoque la pièce maîtresse pour Edin Terzic : Marcel Sabitzer, « le nouveau meneur« . La qualification en finale de C1 du BVB passera par l’international autrichien, comme au tour précédent face à l’Atlético Madrid.