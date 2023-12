Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le match le plus important de sa saison. L’objectif est simple : s’imposer afin de s’assurer une place en huitième de finale. Pour cela, il faudra faire plier le portier adverse, Gregor Kobel.

Le gardien de but du Borussia Dortmund vient de fêter ses 26 ans et semble avoir trouvé son bonheur et la confiance nécessaire à son poste depuis 2021. Tout ce positif semble réciproque tant que contrat de l’international suisse a été prolongé au début du mois d’octobre dernier, liant ainsi Gregor Kobel au BVB jusqu’en juin 2028. Une prolongation qui vient récompenser un bon début de saison de la part de l’ancien gardien de Stuttgart, notamment en Ligue des Champions. En effet, avec dix points, le Borussia Dortmund est premier du groupe F, et peut remercier son portier qui n’y est assurément pas pour rien. En marge de la confrontation capitale pour le Paris Saint-Germain qui joue son avenir européen, la forme actuelle de Gregor Kobel sera à surveiller, tant il pourrait être un protagoniste ce mercredi au Signal Iduna Park.

Depuis le début de la campagne européenne du Borussia Dortmund, le club de Bundesliga compte trois victoires, un match nul et une défaite. Un bilan qui a permis aux Allemands de rapidement assurer leur qualification en huitième de finale de C1. Dans cette performance, les statistiques personnelles de Gregor Kobel permettent au gardien de but d’imager son implication. En effet, avec 2,8 arrêts par match, le Suisse a réalisé près de 14 arrêts, affichant ainsi 82% de réussite depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Le gardien de but a permis à son équipe de réaliser un clean sheet à trois reprises (face à l’AC Milan, et Newcastle aller-retour). Le chiffre qui reflète parfaitement sa capacité à être décisif pour les siens, est celui des buts évités en moyenne par match qui s’élève à 3,7. Cette dernière statistique, en comparaison avec Gianluigi Donnarumma, est criante pour le portier du PSG. Dans ce domaine, l’Italien à toutes les peines du monde à se montrer décisif pour les siens, au contraire, sur le plan statistique, Donnarumma coûte à son équipe, avec un nombre de buts sauvés en moyenne par match négatif : -0,96.

Dans le fameux jeu aux pieds, Gregor Kobel devance une nouvelle fois Gianluigi Donnarumma. En effet, si l’Italien affiche 92% de passes réussies, le Suisse en affiche lui 84%, mais le détails de ces statistiques* a son importance. En effet, au PSG, le gardien de but compte même 96% de passes réussies dans son camp, autrement dit, de passes courtes. Cependant, les passes dans le camp adverse de l’ancien milanais montent à seulement 29% de réussite depuis le début de saison de C1. Un chiffre qui illustre également la difficulté de Gianluigi Donnarumma de permettre à son équipe de faire face aux pressings intensifs et haut qui se dressent sur la scène européenne. Un domaine dans lequel Gregor Kobel connaît plus de réussite avec ses 49% de passes réussies dans le camp adverse, et la même réussite que son homologue parisien dans son camp. En ce sens, au-delà de la difficulté du Paris Saint-Germain cette saison à l’extérieur en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront s’appliquer dans la surface adverse afin de décrocher leur ticket en huitième de finale de C1. Les joueurs de Luis Enrique devront faire plier un Gregor Kobel en pleine confiance, auteur de bonnes prestations depuis le début de saison.

