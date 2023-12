BVB / PSG : La compo probable des Parisiens

Le PSG voit le match le plus important de sa saison s’approcher à grands pas. Si les inquiétudes et les doutes sont légitimes quant au résultat de la rencontre, la composition de Luis Enrique se dessine avec plus de certitudes.

A 48 heures du déplacement du PSG au Signal Iduna Park (ce mercredi, 21h sur Canal +), Luis Enrique et son groupe règlent les derniers détails de la préparation pour faire face au Borussia Dortmund. S’il n’était pas un détail, lui devrait bien confirmer son retour. Après son entorse à la cheville subie le 18 novembre dernier avec l’Equipe de France lors de la large victoire 14-0 face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery a effectué son retour à la compétition ce week-end en entrant en cours de jeu face au FC Nantes (victoire 2-1) au Parc des Princes. Avec un échauffement personnalisé avant son entrée en jeu, le titi parisien a pu bénéficier d’un peu plus de trente minutes face aux Canaris. Ce qui lui permet aujourd’hui de naturellement postuler pour une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique face au Borussia Dortmund. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien qui s’avance également sur la défense. Dans ce secteur de jeu, Marquinhos devrait enchaîner en tant que titulaire, accompagné de Lucas Hernandez. Ce dernier pourrait donc retrouver l’axe pour laisser sa place dans le couloir gauche à Nordi Mukiele. Une option poussée par la réflexion d’apporter un peu plus de vitesse en défense. C’est en attaque que la lecture est le plus floue. En effet, si Bradley Barcola a marqué des points ce week-end avec sa bonne prestation et son but face au FC Nantes, l’ancien de l’Olympique Lyonnais « part d’un peu plus loin » dans la concurrence avec Kang-In Lee ou Randal Kolo Muani toujours selon Le Parisien.

[Le Parisien]#BVBPSG

En ce sens, l’international français et le sud-Coréen pourraient débuter en tant que titulaire. L’ancien de l’Eintracht Francfort dans l’axe, et le numéro 19 du PSG dans le couloir droit de l’attaque. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait naturellement retrouver sa place, après sa suspension en championnat qui profite à Arnau Tenas en ce moment. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait faire confiance à ce qui s’apparente à un trio du onze type composé de Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha.

Cependant, de leur côté, nos confrères d’RMC Sport font sonner un autre son de cloches. En effet, ces derniers affirment des doutes persistants autour de Kang-In Lee. L’offensif du PSG n’aurait pas marquer de points face au FC Nantes, et pourrait ainsi être le grand perdant du onze de Luis Enrique ce mercredi. En ce sens, c’est … Randal Kolo Muani qui pourrait occuper le couloir droit de l’attaque, et laisser l’axe à Gonçalo Ramos. En défense, un autre son de cloches résonne également. L’ancien sélectionneur de La Roja pourrait renvoyer Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, afin de titulariser Milan Skriniar avec Marquinhos.

La compo probable du PSG face au BVB (Le Parisien)