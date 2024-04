Après son match nul arraché face au Havre (3-3), le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur la double confrontation face au Borussia Dortmund en Ligue des champions.

En attendant d’être officiellement champion de France, le PSG peut maintenant se plonger dans sa double confrontation face au Borussia Dortmund pour les demi-finales de Ligue des champions (1er et 7 mai). Et à J-3 de la rencontre aller, petit point sur l’état de forme des deux formations. Alors que le PSG a vécu un match fou face au Havre (3-3) ce samedi, quelques heures plus tôt, le BVB a sombré face au RB Leipzig (4-1) dans un match important dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Le PSG au repos ce dimanche, Hummel apte pour le match

Sorti sur blessure ce samedi en raison d’une douleur au tibia, Matt Hummel devrait finalement être apte pour cette demi-finale aller de Ligue des champions face aux Rouge & Bleu, comme le rapporte Le Parisien. Grippé et laissé sur le banc face au RB Leipzig, Marcel Sabitzer sera également disponible et est même pressenti dans le onze de départ de ce mercredi. Pour rappel, Sebastien Haller, touché à la cheville, se dirige vers un forfait pour cette double confrontation face aux Parisiens.

De son côté, les joueurs du PSG étaient de repos ce dimanche. Habitué à faire une petite séance d’entraînement au lendemain des matches, Luis Enrique a finalement décidé d’accorder un jour off à ses joueurs cette semaine. Une décision prise jeudi par le coach, au lendemain de la victoire sur la pelouse du FC Lorient (1-3). Les Rouge & Bleu retrouveront donc le chemin de l’entraînement ce lundi et auront deux séances pour préparer cette rencontre, ce lundi au Campus PSG et mardi sur la pelouse du Signal Iduna Park. « La semaine a été chargée pour les partenaires de Mbappé, avec trois matchs disputés en l’espace de sept jours (Lyon, Lorient, Le Havre), et le staff a donc préféré alléger leur programme qui ne contenait à l’origine aucun jour off », rappelle LP. Concernant l’infirmerie, seuls Presnel Kimpembe et Sergio Rico seront absents face au BVB. Luis Enrique disposera donc de toutes ses forces vives. Une excellente nouvelle à J-3 du match.