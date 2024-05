BVB / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. À moins d’une heure de cette rencontre, les deux coaches ont dévoilé leur onze de départ.

Le PSG retrouve les demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi soir avec un déplacement au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund. Pour cette rencontre, seul Presnel Kimpembe est absent en raison d’une blessure. Le coach espagnol peut donc compter sur un groupe étoffé pour ce déplacement en Allemagne. Après l’entraînement d’hier, une incertitude perdurait sur le onze de départ qu’alignerait Luis Enrique, la présence ou non de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense parisienne.

A voir aussi : Vitinha sur Luis Enrique : « Ce qu’il me pousse à faire, c’est incroyable pour moi personnellement »

Nuno Mendes bien titulaire

L’international portugais n’a en effet pas participé à la fin de la séance d’hier sur la pelouse du club allemand. Mais ce matin, ses sensations étaient bonnes. Il est bien titulaire en défense en compagnie d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma est titulaire dans les buts. Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz occuperont le milieu de terrain et le trio d’attaque sera composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Feuille de match Borussia Dortmund / PSG

Demi-finale aller Ligue des champions – Stade : Signal Iduna Park – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus & RMC Sport 1 – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Espen Eskas – VAR : Stuart Attwell et David Coote