BVB / PSG – Les louanges d’Emre Can envers le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qu’Emre Can aurait pu jouer du côté du PSG.

Quatre mois après s’être affrontés lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG et le Borussia Dortmund s’affrontent demain soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Lors de la phase de poules, les Parisiens s’étaient imposés au Parc des Princes (2-0) avant de concéder le nul au Signal Iduna Park, qui a qualifié les Parisiens pour les huitièmes de finale de la Champions League. Emre Can, milieu de terrain du BVB estime que son équipe est bien meilleure que lors de la phase de poules.

« Avec cette qualification spectaculaire, le PSG a envoyé un message fort »

« Nous sommes bien meilleurs et mieux équilibrés qu’il y a six mois. Au Parc des Princes (0-2, le 19 septembre), nous n’avions pas été à la hauteur. C’était l’une de nos pires prestations de la saison. À Dortmund (1-1, le 13 décembre), nous avions été bons et nous aurions mérité la victoire. Désormais, il est temps de gagner, surtout que nous voulons à tout prix aller à Wembley (théâtre de la finale le 1er juin), lance Emre Can dans une interview accordée à l’Equipe. Il faudra gagner cette première manche pour aller à Paris plein de confiance, d’où l’importance de tenter de prendre une option importante. Pour aller à Wembley, il faudra de toute manière gagner au moins un des deux matches. » Emre Can indique également avoir été surpris de voir le PSG se qualifier contre le FC Barcelone après avoir perdu la manche aller au Parc des Princes. « Si je suis honnête, je n’aurais pas pensé que Paris se qualifierait après s’être incliné à domicile. Bien sûr que l’expulsion de Ronald Araujo (29e) a joué un rôle important, mais gagner 4-1 à Barcelone, ce n’est pas donné à tout le monde. Avec cette qualification spectaculaire, le PSG a envoyé un message fort. »

« Atteindre trois fois les demi-finales lors des cinq dernières éditions, ce n’est pas un hasard »

L’international allemand indique aussi qu’il a toujours aimé le PSG. « J’ai toujours aimé ce club. Je me rappelle avoir adoré Ronaldinho sous le maillot parisien lorsque j’étais adolescent (2001-2003). C’était un régal. Depuis une dizaine d’années, Paris a de grandes ambitions. Il a toujours su recruter des stars énormes. Cette saison, il possède aussi une belle équipe. Atteindre trois fois les demi-finales lors des cinq dernières éditions, ce n’est pas un hasard. » Emre Can expliquant même qu’il a été proche de signer au PSG deux fois, en 2018 et 2020. « Il y a effectivement eu des négociations entre mes agents et le PSG et, deux fois, j’ai failli y signer. Mais au final, il n’y a pas eu d’accord. »