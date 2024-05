BVB / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Marquinhos a été à la hauteur, Nuno Mendes beaucoup moins.

Comme contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG devra renverser la situation contre le Borussia Dortmund pour espérer se qualifier en finale. Battu au Signal Iduna Park ce soir (1-0), le PSG pourra compter sur ses supporters pour réussir à s’imposer au Parc des Princes et se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de son histoire. Avec une équipe qui ressemble à une équipe type, le club de la capitale n’a pas réussi à marquer malgré de belles occasions, notamment celle où il a touché deux fois les montants en quelques secondes. L’attaque parisienne n’a pas beaucoup réussi à déstabiliser la défense allemande, mais quand elle a réussi à le faire, elle s’est montrée maladroite dans la finition, à l’image d’Ousmane Dembélé. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz s’est proposé, mais n’a pas toujours été servi. L’international espagnol a eu deux grosses occasions de la tête, mais n’a pas réussi à cadrer alors qu’il était en très bonne position.

Marquinhos, un tacle salvateur

Incertain avant le match, Nuno Mendes était bien titulaire, mais il a été en grande difficulté dans ce match. Le latéral gauche a fait des erreurs qui auraient pu coûter cher au club de la capitale et encore plus compromettre les chances de qualification en finale du PSG. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a encore repoussé plusieurs tentatives adverses, mais n’a rien pu faire sur la frappe en force de Niclas Füllkrug. Le meilleur joueur du PSG ce soir a très certainement été Marquinhos. Le capitaine parisien a réussi à bien défendre et a encore sorti un sauvetage autoritaire dans sa surface, à l’image de celui contre le FC Barcelone. Une marque de fabrique pour le Brésilien. Enfin, Vitinha a surfé sur sa bonne forme actuelle, tentant de déstabiliser la défense allemande avec ses passes en avant et ses transversales précises.