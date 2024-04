Pour la quatrième fois de son histoire, le PSG s’est hissé en demi-finale de Ligue des Champions. Ce mercredi (21h sur Canal +), les hommes de Luis Enrique pourront s’appuyer sur un renfort non négligeable en tribune malgré le fait d’évoluer à l’extérieur.

Pour la deuxième fois de la saison, le Paris Saint-Germain voyagera en Allemagne, et plus précisément en Rhénanie du Nord-Westphalie afin d’y affronter le Borussia Dortmund. Un voyage que feront également pour la deuxième fois les supporters Rouge & Bleu. En effet, selon les informations du Parisien, c’est près de 3 800 fidèles du club de la capitale qui garniront le parcage visiteurs du Signal Iduna Park ce mercredi soir pour la demi-finale de Ligue des Champions. Un nombre identique à celui du déplacement du 13 décembre dernier (1-1) pour la dernière journée des phases de poules. Une jauge, dans un stade anciennement appelé Westfalenstadion de 81 365 places, qui trouve son explication dans le règlement de l’UEFA à ce sujet : « Au moins 5 % de la capacité totale de leur stade approuvée par l’UEFA exclusivement à la disposition des supporters visiteurs, dans un secteur séparé et sûr« . Pour l’occasion, le Borussia Dortmund n’a pas dérogé à sa politique concernant les prix des places, permettant aux 3 800 supporters du PSG d’assister à la demi-finale de Ligue des Champions pour pas plus de 18,50€. Un prix très attractif qui a fait partir toutes les places disponibles en quelques minutes.

Au Signal Iduna Park, le parcage visiteurs réservé au supporters du PSG se trouve dans la tribune nord, à l’opposé du mythique « mur jaune ». Entre les places debout dans le bas de la tribune et assises en haut, la visibilité y est optimale : « En termes de visibilité et d’ambiance, c’est 100 fois mieux qu’à Barcelone. Le parcage est au poteau de corner, c’est complètement fou« , décrit Pierre, un supporters parisiens qui a fait le dernier déplacement à Dormtund, dans des propos recueillis par Le Parisien. Concernant la sécurité, les autorités allemandes ont classé la rencontre à haut risque, après un déplacement tendu au mois de décembre dernier. Toujours selon nos confrères du Parisien, les supporters du PSG auraient reçu des consignes quant à l’interdiction d’usage d’engins pyrotechniques, de consommation d’alcool fort ou encore le port de cagoules et gants coqués.