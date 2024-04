Opposés au Borussia Dortmund, ce mercredi au Signal Iduna Park, le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer une troisième demi-finale de Ligue des Champions en cinq éditions. Plus globalement, c’est la huitième demi-finale que joueront les Rouge et Bleu dans leur histoire continentale. Retour sur ces doubles confrontations parisiennes en Europe.

En mai, fait ce qu’il te plait ! Les supporters parisiens pourront suivre ces mots, eux qui voient leur équipe disputer les plus belles compétitions en cette fin de saison. Il faut dire, ces deux dernières années, le PSG n’a pas su enchanter ses suiveurs les plus assidus, avec deux élimination en 1/8 de finale de coupe de France (face à Nice en 2022 et Marseille en 2023), ainsi que deux sorties au même stade en Ligue des Champions (face à Madrid en 2022 et Munich en 2023). Cette année, les cartes sont rebattues sur la table avec une finale de coupe de France, le 25 mai prochain à Lille, face à l’Olympique Lyonnais. Mais surtout, le club de la capitale a su, cette saison, reflirter avec le dernier carré de la Champions League. Opposés au Borussia Dortmund dans une double confrontation alléchante, les Parisiens auront une place en finale à jouer, ce mercredi au Signal Iduna Park, et la semaine suivante, au Parc des Princes.

Paris dans le Top 3 des demi-finalistes ces cinq dernières années

Paris réussit donc l’exploit d’inscrire son nom dans le dernier carré de la compétition pour la troisième fois en cinq ans. Après une campagne 2019/2020 de prestige en se hissant en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Malgré la défaite face au Bayern Munich (1-0), cette soirée d’août avait tout de même une saveur particulière pour les fans parisiens. Le PSG avait réédité la saison suivante en atteignant les demi-finales, mais ne parvenait pas à s’imposer face à Manchester City (4-1 en cumulé) sur la double confrontation. Trois ans plus tard, les Rouge et Bleu sont de retour dans le dernier carré après une campagne houleuse, notamment en phase de poules.

Paris avait frôlé le reversement en Europa League, de par ses deux défaites (Newcastle 4-1 et Milan 2-1) et deux matchs nuls (Newcastle 1-1 et Dortmund 1-1) en 6 rencontres. Puis, l’antagoniste européen préféré du club de la capitale, le FC Barcelone, a bien failli mettre à mal les efforts parisiens en quarts de finale. C’était sans compter sur cette remontée historique au stade olympique de Montjuic, sur le score de 4 buts à 1 après une défaite à domicile 2-3. Bref, 3 demi-finale en 5 éditions de Ligue des Champions, le bilan est plutôt satisfaisant. D’autant plus que le PSG figure parmi les trois équipes les plus présentes dans le dernier carré ces cinq dernières années, à égalité avec Manchester City (3) et derrière le Real Madrid (4), eux deux vainqueurs de la compétition dans ce lapse de temps. Au delà de cet accomplissement, si l’on ouvre un peu plus grand le livre Rouge et Bleu, c’est la huitième demi-finale européenne que jouera le PSG dans son histoire.

Sous Canal+, cinq années magiques

Trente et une années séparent cette demi-finale face à Dortmund et la première demi jouée par le Paris Saint-Germain. En 1993, Paris réalisait un beau parcours en coupe de l’UEFA (C3), plus connue aujourd’hui sous le nom de Ligue Europa. Après avoir éliminé le PAOK en 32e de finale, Naples en 16e, Anderlecht le tour suivant, le Real Madrid en quart de finale, Paris affrontait la Juventus Turin en demi-finale, alors que son plus grand parcours en Europe remontait dix ans en arrière, en quart de finale de C1. Le PSG faisait donc face à la Grande Dame, puissance incontestée en Europe à l’époque. Malgré une bonne domination et un but inscrit par George Weah au Stade des Alpes, les Parisiens s’écrouleront à l’aller avec un doublé de Baggio (2-1). Au retour, les Bianconerri joueront « à l’italienne », une défense de fer, fautes tactiques, tout y est pour frustré le PSG et tué l’adversaire. Roberto Baggio se chargera d’anéantir Paris avec un coup franc bien placé (0-1).

La saison suivante, le PSG se retrouve en coupe des Vainqueurs de Coupe (C2), et réalise à nouveau un beau parcours, en parallèle de leur deuxième titre de champion de France. Une fois passé l’APOEL Nicosie (16e), l’Universitatea Craiova (8e), Paris retrouve de nouveau le Real Madrid en 1/4 de finale et se défait à nouveau des madrilènes. Le PSG fait face à Arsenal en demi-finale mais échouera contre des Gunners accrochés à l’aller au Parc des Princes (1-1). A Highburry, les Parisiens ont eu de multiples occasions, mais n’ont pas su les concrétiser. Ayant ouvert le score en début de match, les Londoniens se qualifieront en finale, au détriment des Parisiens (1-0).

1995, troisième demi-finale en coupe d’Europe d’affilé pour le PSG. En Ligue des Champions cette fois-ci et face à l’AC Milan. Après avoir éliminé le Barça en 1/4 de finale, les Parisiens ne parviennent pas à se défaire des champions d’Europe en titre (3-0 en cumulé). L’année suivante, Paris retrouve la C2 et marque l’histoire, la sienne et celle du foot français. Les Rouge et Bleu atteindront les demi-finales et se défont du Deportivo La Corogne (2-0 au cumulé) et passent le cap de leur première finale européenne. La suite appartient donc à l’histoire. Paris remportera sa rencontre face au Rapid Vienne (1-0) sur un but de Ngotty et remporte son premier trophée européen.

Après un succès européen, et une nouvelle Coupe de France remportée en 1996, le PSG retrouve encore la C2. Plus expérimentée, l’équipe parisienne se hisse de nouveau en finale. Au stade du dernier carré, les Rouge et Bleu affrontent les Reds de Liverpool dans une double confrontation spectaculaire. A l’aller, le Parc des Princes a été le théâtre d’une démonstration parisienne avec un score final de 3 buts à 0. Au retour, les Anglais parvenaient à revenir à un petit but d’écart mais n’était jamais arrivé à recoller au score (2-0). En finale, le PSG fait face au FC Barcelone et échouera à se défaire des Blaugranas (1-0).

Paris au top des clubs français

Avec huit participations à des demi-finale, Paris figure parmi les clubs français les plus présents dans le dernier carré européen, avec Marseille. En C1, le PSG est numéro 1, à égalité avec l’AS Monaco, avec 4 participations à des demi-finale des Champions League (ex coupe des Clubs Champions).

Les demi-finales française en Ligue des Champions (C1) :