BVB / PSG : Que vaut le match de Kylian Mbappé ?

A l’occasion de sa quatrième demi-finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé était on ne peut plus attendu face au Borussia Dortmund. Cependant, au lendemain du revers au Signal Iduna Park, la copie de l’international français et son niveau continuent d’être pointés du doigt.

Les grands matchs aux grands joueurs. Un adage qui plane au dessus de la tête de Kylian Mbappé ces dernières semaines après sa double confrontation face au FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, puis ce match aller en demi-finale sur la pelouse du Signal Iduna Park. Une rencontre au terme de laquelle le cas du numéro 7 du PSG divise. Pour certains, le capitaine des Bleus « a été le meilleur Parisien » face au Borussia Dortmund, pour d’autres, « Kylian Mbappé s’est pris le Mur Jaune« . Dans les colonnes du Parisien, de L’Equipe et Canal Supporters, Kylian Mbappé a été crédité de la note de 4. Outre sa frappe sur le poteau (51e minute), l’attaquant français n’a pas apporté la profondeur nécessaire pour déstabiliser la défense adverse en jouant sur sa qualité première : la vitesse. Comme souvent cette saison, les défenseurs du champion du monde 2018 ne manquent pas d’excuses pour expliquer ses prestations. Entre le coaching de Luis Enrique ou le positionnement qui lui est attribué, Kylian Mbappé semble se dessaisir de responsabilités tant attendues.

Le « pivot gang » comme explication ?

Pour beaucoup d’observateurs, le positionnement axial de Kylian Mbappé explique sa prestation en deçà. Cependant, en se penchant sur les déplacements du Français, ce dernier n’a rien d’un neuf, comme peuvent l’illustrer les images ci-dessous.

Une séquence dans laquelle Kylian Mbappé, plutôt que de prendre la profondeur comme pourrait le faire un véritable 9 et plonger dans le dos de la défense adverse entre les deux axiaux, réalise un déplacement qui interroge et n’offre aucune solution au porteur du ballon. La volonté de l’attaquant français de participer au jeu et se faire une place dans son cœur ne permet pas à ses coéquipiers de trouver la verticalité afin de se retrouver dans la surface adverse. En ce sens, dans ses déplacements mais aussi dans son positionnement, l’argument de l’axe ne tient que très peu.

Heatmap de Kylian Mbappé face au BVB – 01/05/2024 (Image : Sofascore)

Outre les tracas tactiques, le niveau technique de Kylian Mbappé face au Borussia Dortmund ce mercredi soir a été largement insuffisant. En effet, sur 10 duels disputés, le numéro 7 parisien en a remporté 3. Sur 52 ballons touchés, 16 ont été perdus par le vice-capitaine Rouge & Bleu, qui compte également 7 dribbles tentés pour seulement 2 réussis. Contrairement au match retour des quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Kylian Mbappé n’a su être décisif, et lorsqu’il ne marque pas, l’attaquant peine à proposer autres choses. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, dans la foulée de la défaite au Signal Iduna Park (1-0), le journaliste Didier Roustan semble ne pas avoir apprécié le match de Kylian Mbappé, en répondant à ses défenseurs qui brandissent l’argument statistique : « Il met 1/10ème de ses buts contre Gibraltar, arrêtez avec des p*tins de stats et ces p*tains de buts ! Vous me dites que c’est le meilleur joueur du monde mais tu ne le vois pas, il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans ces matchs« .

Pour le match retour le mardi 7 mai prochain (21h sur Canal +), Kylian Mbappé devra porter les siens, au Parc des Princes, vers la deuxième finale de Ligue des Champions de l’historie du Paris Saint-Germain. Dans son comportement, son investissement et les efforts fournis, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale devra faire en sorte de soigner sa sortie afin de faire l’unanimité au Hall of Fame Rouge & Bleu.