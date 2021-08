C8 diffusera un documentaire sur Lionel Messi le mercredi 8 septembre

Le recrutement de Lionel Messi a placé le PSG au centre de l’actualité. Icône mondiale, l’Argentin de 34 ans a déjà eu un impact positif sur les réseaux sociaux du club. Et à l’occasion de l’arrivée de Lionel Messi à Paris, la chaîne C8 – qui appartient au groupe Canal Plus -va diffuser un documentaire sur le récent vainqueur de la Copa America. “De l’Argentine à l’Espagne, jusqu’à son installation à Paris, découvrez le quotidien du footballeur le plus talentueux de la planète.” Ce documentaire “Messi la légende à Paris” sera visible le mercredi 8 septembre à 21h15. Il sera notamment question de son enfance, sa carrière professionnelle et des coulisses de son transfert chez les Rouge & Bleu.