Leonardo aurait annoncé au vestiaire que Mbappé resterait au PSG cette saison (SER)

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des tensions depuis plusieurs semaines. Le numéro 7 parisien a trois possibilités : prolonger son contrat, partir dès cet été ou rester une saison de plus jusqu’à la fin de son bail. Et depuis quelques jours, différents médias affirment que le Real Madrid serait prêt à faire une offre de 120-150M€ aux Rouge et Bleu pour leur joueur de 22 ans. Cependant, un départ dès cet été ne serait pas à l’ordre du jour.

En effet comme le rapporte l’émission “El Larguero” de la Cadena SER, le directeur sportif du PSG – Leonardo – aurait annoncé au vestiaire parisien que Kylian Mbappé resterait au PSG cette saison. De plus, des sources du vestiaire auraient confirmé au média espagnol que l’international français allait bien évoluer avec le maillot parisien lors de l’exercice 2021-2022. Le champion du Monde 2018 “est également venu dire à son entourage le plus proche du vestiaire qu’il restera cette saison.” Mais, Kylian Mbappé verrait toujours son avenir au Real Madrid. Pour cela, il devra attendre l’été prochain pour rejoindre la Casa Blanca, conclut la Cadena SER.