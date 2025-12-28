Des ultras du PSG interpellés après avoir célébré le sextuplé au Trocadéro

Pour fêter en grande pompe l’année 2025 historique du PSG, les ultras parisiens ont décidé de célébrer le sextuplé au Trocadéro. Mais une quarantaine de supporters ont été interpellés dans la soirée de samedi.

L’année 2025 du PSG sera gravée à jamais dans le coeur des supporters parisiens. L’équipe de Luis Enrique a ébloui le monde du football avec un sextuplé légendaire (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale et Trophée des Champions). Et pour marquer cette année historique, des ultras du PSG ont décidé de célébrer en grande pompe l’exploit des Rouge & Bleu.

Une enquête ouverte

En effet, ce samedi soir, plusieurs supporters se sont réunis aux alentours de la place de Varsovie et de l’esplanade du Trocadéro pour allumer des fumigènes et des feux d’artifices, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Et selon les informations du Parisien et de BFM TV, quarante individus ont été interpelés ce samedi soir, vers 20h50, après ce rassemblement festif. « Le préfet de Police remercie ses effectifs pour leur réactivité et leur professionnalisme ayant permis de faire cesser le trouble », a notamment indiqué la préfecture de police auprès de BFM. Si aucun blessé n’est à déplorer, une enquête a été ouverte.

« LE MONDE EST ROUGE ET BLEU »

🔴🔵PARIS SAINT-GERMAIN 🔴🔵 pic.twitter.com/oiNCAIN9i7 — Virage Auteuil 1991 (@AUTEUIL1991) December 28, 2025

❤️💙🥷🧨 Le Collectif Ultras Paris fête le sextuplé historique du PSG ! 🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🎥 27/12/2025 pic.twitter.com/GrQg0MzAxL — Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 27, 2025