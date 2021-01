L’équipe Canal Supporters vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021 ! Qu’elle vous apporte santé, joie, amour, paix et force pour vous et tous vos proches. Encore plus en cette période de rude crise sanitaire et économique. Qu’elle vous soit belle et riche en émotions partagées, avec notamment un PSG conquérant, le 6 janvier, le 13 janvier, le 16 février, le 10 mars, le 4 avril, etc., avec de la ferveur, du partage, et de la communion au Parc des Princes. En ce jour de distanciation sociale nous vous embrassons de tout cœur ! Et puis, en 2021, on décroche la lune !