Carlo Ancelotti ferme la porte à l’arrivée de Mbappé cet été

À une semaine de la fin du mercato, le feuilleton Mbappé reste flou. Le PSG a réintégré son joueur qui fait désormais partie intégrante de l’effectif. De son coté, le Real Madrid, via Ancelotti, exclue une nouvelle arrivée cet été.

Parmi tous les dossiers estivaux, celui qui retient toute l’attention depuis plusieurs années déjà est sans concurrence, est celui de Kylian Mbappé. Un dossier qui traine, à tel point que les principaux acteurs n’en souhaitent que le rapide dénouement. Le PSG espère clarifier au plus vite la situation contractuelle de son joueur pour éclaircir son horizon sportif. Les deux parties seraient en pourparlers pour une prolongation courte ou long terme de quoi entériner les rumeurs de départ.

Du coté de Madrid on a vite clôturé le dossier, en tout cas c’est la posture officielle. Florentino Perez avait, en juin, déjà dit que Mbappé ne viendrait pas cet été. Carlo Ancelotti en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, en rajoute une couche : « J’exclus cela, 100% non. C’est fini, j’écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l’équipe est fermée« , a déclaré l’ancien coach italien du PSG la veille de la troisième journée de Liga face au Celta Vigo. Concernant le joueur lui-même, Kylian Mbappé l’affirme lui même en célébrant son but face face au TFC : « On reste la !« .